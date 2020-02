Een vrouw is maandag levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij in Wielsbeke. De vrouw van in de zeventig werd gevonden aan haar woning in de Breestraat. Ze werd getroffen door twee kogels en verkeert in kritieke toestand.

Het parket van West-Vlaanderen afdeling Kortrijk is ter plaatse voor onderzoek. Verder informatie ontbreekt voorlopig.