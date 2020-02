Jurylid schendt zwijgplicht en wordt nu zelf verhoord

Een jurylid uit het assisenproces tegen Ben Wertoy uitte na het proces haar ongenoegen over de beraadslaging. Dat is een schending van de zwijgplicht van de jury. Het parket van Leuven is een onderzoek naar het jurylid opgestart.

De 27-jarige Ben Wertoy werd afgelopen vrijdagavond tot 24 jaar gevangenisstraf veroordeeld door het hof van assisen van Vlaams-Brabant in Leuven voor de moord op Julie Quintens (24). Hij beroofde haar door wurging van het leven in haar woning in Tienen in de lente van 2018.

Een van de twaalf juryleden van het proces uitte de voorbije dagen op Facebook haar ongenoegen over de beraadslaging. Ze deed dat vrijdag onder meer op de Facebookpagina van Het Nieuwsblad en herhaalde haar berichten zaterdag in posts aan de familie van Julie Quintens.

‘Ik heb de hele week in de jury gezeten, en ben gebroken buiten gekomen’, schrijft het jurylid in die berichten. ‘Ik wou levenslang (...) Ik heb me moeten verlagen bij de meerderheid. Na vijf uur debatteren lukte het me niet om de meerderheid voor mij te winnen. Ik brak. Ik moest zakken. (...) Gelukkig hebben wij het nog boven de 20 jaar gekregen. Ik werd zenuwachtig, ik kon bijna niet meer praten.’

‘Mijn verdict stond vanaf dag één vast. Spijtig genoeg zijn we met twaalf’, schreef de vrouw ook nog. Uit dat laatste bericht blijkt dat het jurylid haar besluit al had genomen, nog voor ze alle argumenten had gehoord tijdens het proces. Dat mag niet, een jurylid moet zich open opstellen en mag pas een oordeel vormen als alle pleidooien gehouden zijn.

Zwijgplicht geschonden

Volgens de wet moet de jury zwijgen over alles wat tijdens de beraadslaging is gezegd. Mogelijk schond de vrouw die zwijgplicht, omdat ze weergaf hoe de beslissing van de strafmaat tot stand is gekomen.

Het jurylid wordt verhoord door de speurders in Leuven. Als het onderzoek bij het parket is afgerond, moet dat parket uitmaken of het de vrouw wil vervolgen. Als het tot een proces komt, dan riskeert de vrouw een correctionele straf. Dat kan een celstraf van één tot drie jaar zijn, of een geldboete van 800 tot 8.000 euro.

Wat de gevolgen zijn voor de assisenzaak tegen Ben Wertoy is voorlopig nog onduidelijk.