Luigi Di Biagio is opvolger van Leonardo Semplici bij rode lantaarn SPAL in Serie A

SPAL heeft coach Leonardo Semplici (52) de laan uitgestuurd en Luigi Di Biagio (48) aangesteld als opvolger. Dat heeft de rode lantaarn in de Serie A aangekondigd.

Semplici coachte SPAL sinds 2014 en promoveerde tweemaal met de club (van Serie C naar Serie A). In 2017 keerde SPAL terug naar de hoogste divisie in Italië na een afwezigheid van 49 jaar.

Na drie opeenvolgende nederlagen besliste het bestuur echter niet meer met Semplici door te gaan. Met 15 punten na 23 speeldagen is de club laatste in de Serie A. Luigi Di Biagio volgt Semplici op. De voormalige middenvelder van onder meer AS Roma en Inter Milaan ondertekende een contract tot 30 juni 2020. Voormalig international Di Biaggio coachte van 2013 tot 2019 de Italiaanse belofteploeg en was in 2018 even interim-bondscoach van de Azzurri. (belga)