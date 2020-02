De Zuid-Koreaanse jongen Hyeonjun Jeong (10), die meespeelt in de bekroonde film 'Parasite', heeft de Oscarshow vanuit zijn zetel in Seoul gevolgd. Parasite won vier Oscars, en de reactie van Jeong hierop ging in geen tijd de wereld rond.

De Oscar voor Beste film ging naar Parasite, en dat was een verrassing. Filmjournalist Jeroen Struys legt in de video hieronder uit waarom dit een erg belangrijke gebeurtenis in de filmgeschiedenis is.