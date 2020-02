Tv-contract Jupiler Pro League: topclubs willen extra opbrengst houden, kleine clubs niet akkoord

De raad van bestuur van de Pro League vergadert vanavond opnieuw over het tv-contract. Vrijdag bleek dat het bod van Eleven Sports van 103 miljoen euro het aantrekkelijkst was.

Het aanbod van Eleven Sports is niet alleen 2 miljoen euro hoger dan wat Proximus, Telenet en VOO samen boden, het bleek ook ‘moderner geïnspireerd’. Gent-voorzitter Ivan De Witte was zowat als enige niet akkoord met het bod, omdat hij nog altijd in een verkoop voor 120 miljoen euro gelooft.

Dat was echter niet de reden waarom het een kleine afgang voor de Pro League werd. De clubs kwamen er vooral zelf niet onderling uit hoe het geld te verdelen. De G5 (RC Genk, AA Gent, Standard, Anderlecht en Club Brugge) wil nagenoeg de volledige meerwaarde boven de 80 miljoen euro - de waarde van het huidige contract - voor zichzelf houden. Daar gaan de K11 en de clubs uit 1B niet mee akkoord. Zij willen 20 procent van de meerwaarde, zodat er nog 80 procent voor de G5 overblijft. Maar daar gaat de G5 dan weer niet mee akkoord.

De K11 en de clubs uit 1B schermen met het solidariteitsprincipe. ‘Nergens in Europa is het verschil tussen tv-inkomsten van grote en kleine clubs zo groot’, klinkt het. Vanavond wordt er opnieuw gepraat.