Twaalf personen naar ziekenhuis door CO-vergiftiging in Brussel

In Brussel zijn twaalf mensen naar het ziekenhuis gebracht wegens CO-vergiftiging. Netbeheerder Sibelga sloot en verzegelde de gasinstallaties. De woordvoerder van de brandweer, Walter Derieuw, legt de oorzaak bij de sterke wind. Derieuw waarschuwde al eerder deze winter voor CO-lekken, schrijft Bruzz.

In Brussel zijn twaalf mensen naar het ziekenhuis gebracht wegens CO-vergiftiging. Netbeheerder Sibelga sloot en verzegelde de gasinstallaties. De woordvoerder van de brandweer, Walter Derieuw, legt de oorzaak bij de sterke wind. Derieuw waarschuwde al eerder deze winter voor CO-lekken, schrijft Bruzz.

De brandweer moest twee keer uitrukken in Schaarbeek, in Sint-Jans-Molenbeek en Etterbeek.

Een CO-lek kan ontstaan door een slecht onderhouden boiler en schoorsteen. CO-gas is geurloos, kleurloos en smaakloos, en is dus moeilijk op te merken. Als je een CO-lek vermoedt, zet je best de ramen en de deuren open. Tot de symptomen van CO-vergiftiging behoren hoofdpijn en braken. Bij die symptomen bel je best de 112.