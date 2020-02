Laura Dern haalt jurk na twintig jaar opnieuw uit de kast

De jurk die Oscarwinnares Laura Dern droeg voor de afterparty, hangt al meer dan twintig jaar in haar kast. Ook Saoirse Ronan en Joaquin Phoenix toonden dat duurzaamheid ook glamoureus kan zijn.

Het was een belangrijke avond voor actrice Laura Dern, die zondagavond de Oscar voor beste bijrol ontving voor haar rol in Marriage story. De uitreiking woonde ze bij een in een poederroze jurk met zwarte accenten van Armani Privé, voor de afterparty koos ze voor een volledig zwarte jurk, eentje die haar fans al eerder hebben gezien. Op sociale media gaat een foto rond van Dern als twintiger, in dezelfde jurk.

Laura Dern has worn this dress since I became a fan in the 90s! We love a sustainable queen! ???? pic.twitter.com/xblRkVXnfj — The Heart Broke (@TheHeartBroke) February 10, 2020

Duurzaamheid was ook al het thema op de Bafta’s, de Britse filmprijzen, dat zijn gasten had gevraagd om een outfit te recycleren of huren. Een vraag die netjes werd opgevolgd door de hertogin van Cambridge, die verscheen in een jurk van Alexander McQueen die ze in 2012 al eens had gedragen. Actrice Saoirse Ronan droeg die avond een zwarte, nieuwe jurk van Gucci, maar kwam een week later alsnog deels tegemoet aan de vraag van de Bafta’s. Voor haar jurk voor de Oscars, wederom een creatie van het Italiaanse modehuis, had creatief directeur Alessandro Michele de rest van de rol zwart satijn gebruikt.

En dan is er nog Oscarwinnaar Joaquin Phoenix, die op de Golden Globes vorige maand al duidelijk had gemaakt dat hij bij elke uitreiking hetzelfde maatpak van Stella McCartney zou dragen. Vaak gecombineerd met een strikje, ook eens met das. Hij deed dat als aanklacht tegen verspilling en de groeiende impact van de mode-industrie op onze planeet, een zaak waar McCartney zelf al sinds de lancering van haar eigen modelabel veel belang aan hecht.

Foto: AFP