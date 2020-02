Droogbloemen verliezen stoffig imago en zijn weer hip

De droogbloem ouderwets? Nee, dat imago is verwelkt. Het zijn geen stoffige boeketjes meer op grootmoeders kast, waar ze in het slechtste geval ook nog eens onder een stolp werden gepropt. Wie mee is met de trend heeft de gedroogde bloem wel in een wild boeket in huis staan. 'Ze geven kleur aan donkere plekken waar verse bloemen niet houden én blijven ook nog eens langer.'

Op Instagram is een wildgroei aan #driedflowers, om de haverklap wordt een workshop georganiseerd om gedroogde boeketjes te maken en gespecialiseerde winkels als Blommm in Gent zijn bijna uitverkocht ...