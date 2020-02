Bill Gates bestelt luxejacht van 588 miljoen op… waterstof

Elke miljardair heeft zijn luxejacht. En dus nu ook Microsoft-miljardair Bill Gates. Maar zijn nieuw 112 meter lang superjacht ‘Aqua’ zal ook superecologisch zijn.

Superrijken gaan samen met superlatieven. En dat geldt ook voor het nieuwe hypermoderne superjacht dat Bill Gates besteld heeft bij de Nederlandse jachtenbouwer Sinot. Het nieuwe schip is 112 meter lang en bevat alle mogelijke luxe-opties waar een miljardair kan van dromen: van een ‘infinity-pool’ tot een landingsplatform voor een helikopter, een spa- en wellnesscentrum en een gymzaal.

Twee tanks met vloeibare waterstof

Dankzij de ‘infinity'-pool lijken de gasten te zwemmen in de zee. Foto: © Sinot

Maar vooral het nieuwe superjacht ‘Aqua’ - dat vijf ‘verdiepingen’ zal tellen - zal straks de zeven zeeën bevaren op vloeibare waterstof met behulp van brandstofceltechnologie. Het enige restproduct is water. En dat via een systeem dat draait op twee vacuümtanks van elk 28 ton waarin de vloeibare waterstof wordt opgeslagen bij een temperatuur van minus 253 graden Celsius. De tanks zijn zichtbaar door een glazen plaat onderaan een spiraalvormige trap in het midden van het jacht.

Meer nog fossiele brandstoffen zijn ook elders op het hypermoderne schip waar mogelijk taboe. Zo zal de ‘Aqua’ zijn 14 gasten en 31 bemanningsleden op het dek verwarmen met grote buitenkachels gevuld met een vloeibare, ecologische gel in plaats van kolen of hout. Kostprijs van dit nieuw futuristische pareltje dat vorig jaar voor het eerst werd gepresenteerd op de ‘yacht show’ in Monaco: 644 miljoen dollar (588 miljoen euro).

Reservemotor op… diesel

Het nieuwe superschip moet wel nog gebouwd worden en zal volgens de Sunday Telegraph, waar de peperdure bestelling van Gates dit weekend uitlekte, ten vroegste pas in 2024 klaar zijn. Eens het zover is, zal het superjacht van de Microsoft-miljardair een maximumsnelheid kunnen halen van 17 knopen en een bereik hebben van 3.750 mijl (6000 kilometer). Waardoor Bill Gates dus van ruwweg van Londen tot New York zou kunnen varen zonder bij te tanken.

In theorie althans, want omwille van de weinige beschikbare waterstoftankstations zou de ‘Aqua’ veiligheidshalve wel over een ingebouwde dieselmotor in reserve beschikken. Zodat op elk moment - en indien nodig - alsnog kan overgeschakeld worden op fossiele brandstoffen. Nog dit, de ‘Aqua’ is het eerste superjacht dat Gates echt zelf zou bezitten. Hij staat wel bekend een liefhebber van luxejachten, maar hij huurde tot nog toe vooral dat soort luxeschepen voor lange vakanties met familie en vrienden.