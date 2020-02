Oproep: vriendschap in tijden van ziekte

In moeilijke tijden leer je je vrienden kennen. Het is een huizenhoog cliché, maar het klopt wel. Sommige vrienden verdwijnen naar de achtergrond als je ziek wordt, anderen lopen net die extra mile. Naar die laatste verhalen zijn wij op zoek.

Deed u iets heel bijzonders voor een vriend met kanker? Was u zelf ooit ziek en heeft het gebaar of de hulp van een vriend – of een groep vrienden - u echt ontroerd? Als u er wel over wilt vertellen, dan zijn we heel blij met een mailtje naar onze reporter katrienelen@hotmail.com. Een kort bericht volstaat, Katrien pikt dan de draad op om het samen eventueel verder uit te werken.