Braziliaanse voetballers mogen olympische titel verdedigen in Tokio na zege tegen Argentinië

Brazilië heeft zich geplaatst voor het olympisch voetbaltoernooi in Tokio waar het zijn titel zal verdedigen. De beloften van de Seleçao verzekerden zich op het Zuid-Amerikaanse kwalificatietoernooi in het Colombiaanse Bucaramanga van een olympisch ticket dankzij een 3-0 zege tegen Argentinië, dat al gekwalificeerd was.