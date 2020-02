Een verrassing van formaat: de film ‘Parasite’ van de Zuid-Koreaanse regisseur Bong Joon Ho heeft op de 92e uitreiking van de Oscars in Los Angeles de award voor beste film gewonnen.

De overwinning van Parasite is een primeur in de geschiedenis van de Oscars. Voor het eerst ooit won namelijk een niet-Engelstalige film de Oscar voor beste film. De overwinning kwam nochtans niet helemaal uit de lucht gevallen: eerder op de avond had de Zuid-Koreaanse regisseur Bong Joon Ho al het beeldje voor beste internationale film, het beeldje voor beste origineel scenario en het beeldje voor beste regisseur in ontvangst genomen.

‘We hadden nooit gedacht dat dit zou gebeuren. We zijn zo gelukkig’, reageerde producer Kwak Sin Ae. ‘Ik heb het gevoel dat dit een van de prachtigste momenten in de geschiedenis is. Ik uit mijn diepste dankbaarheid en respect voor alle leden van de Academie voor het nemen van deze beslissing.’

Er was al enkele maanden veel buzz op sociale media rond Parasite-regisseur Bong Joon Ho, die als een ster onthaald werd in de Verenigde Staten en op het filmfestival van Rotterdam, een week geleden. ‘Toen ik de film maakte, dacht ik dat alleen Koreanen er warm voor zouden lopen’, vertelde hij een dag later aan deze krant. '‘Ik zit zelf niet op Twitter of Instagram, dus ik had geen idee van de Bong hive. Al die aandacht en het succes aan de kassa is heel spannend, maar uiteindelijk probeer ik gewoon zo goed mogelijk films te maken.'

De film Parasite gaat over een arm gezin dat op slinkse wijze een plek weet te bemachtigen in het leven van een steenrijke familie. De zwarte komedie won eerder al tientallen prijzen, waaronder de prestigieuze Gouden Palm tijdens het festival van Cannes en de Golden Globe voor beste buitenlandse productie van het jaar.