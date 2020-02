Federaal procureur wil geen assisenproces voor aanslagen 22 maart

Als het van federaal procureur Frédéric Van Leeuw afhangt, worden Salah Abdeslam en de overige daders van de aanslagen van 22 maart beter niet berecht voor een assisenjury.

Volgens de wet moeten de beschuldigden voor een volksjury verschijnen, maar Van Leeuw hoopt dat de wet nog veranderd kan worden. 'Volgens mij kan de wet nog aangepast worden', vertelde hij in De Zevende Dag. 'Artikel 150 van de Grondwet (dat bepaalt voor welke misdaden een volksjury wordt opgeroepen, nvdr.) is voor herziening vatbaar. Daar is een tweederdemeerderheid voor nodig in het parlement.'

Een assisenproces over de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en metrostation Maalbeek zou zes tot negen maanden kunnen duren, en doorgaan in de verbouwde beveiligde NAVO-gebouwen. Er zouden 36 juryleden opgeroepen moeten worden, drie aanklagers en zes rechters. Desastreus, meent Van Leeuw. Zo zou de jury 30.000 schuldvragen moeten beantwoorden in haar arrest.

'We gaan ons belachelijk maken. Alleen eenvoudige zaken kunnen voor assisen. Het is alsof je bij een operatie een mes aan twaalf voorbijgangers zou geven, en hen de opdracht zou geven om de operatie uit te voeren.'