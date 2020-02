Belgische film ‘Une Soeur’ grijpt naast prijs voor beste kortfilm

De Belgische kortfilm Une Soeur van regisseur Delphine Girard gaat zonder Oscar naar huis.

De prent moest in de categorie beste kortfilm de duimen leggen voor The Neighbors’ Window van Marshall Curry. De prestigieuze filmprijzen worden zondag uitgereikt in het Dolby Theatre in Los Angeles.

De 16 minuten durende psychologische thriller met Veerle Baetens, Selma Alaoui en Guillaume Duhesme won al verschillende prijzen op festivals. Baetens speelt in de film een noodlijnoperatrice die een vrouw aan de andere kant van de lijn uit een benarde situatie tracht te helpen.

De film nam het in de categorie beste kortfilm op tegen Brotherhood, Nefta Football Club, The Neighbors’ Window en Saria. Veerle Baetens was overigens niet toe aan haar debuut op de rode loper van de Oscars. In 2014 stond ze er met tegenspeler Johan Heldenbergh en regisseur Felix Van Groeningen toen The broken circle breakdown was genomineerd voor ‘Beste niet-Engelstalige film’.