Als F1-commentator vol lof zijn over een rijder, maar door één keer felle kritiek te geven jarenlang geen contact hebben met een F1-piloot: het overkwam Martin Brundle met Michael Schumacher.

Martin Brundle, zelf een voormalig F1-piloot en momenteel F1-commentator, geeft in een interview met 'Auto, Motor und Sport' een opmerkelijke blik achter de schermen. Daarin vertelt hij ook tot wat kritiek geven als F1-commentator leiden kan.

Brundle was steeds vol lof over Michael Schumacher maar één keer gaf hij als commentator felle kritiek op iets dat volgens hem niet door de beugel kon. Die kritiek kwam hem figuurlijk duur te staan.

"Ik heb het ooit meegemaakt met Michael Schumacher," aldus Brundle. "Ik had het steeds zeer hoog op met Michael: als teamgenoot, als rivaal maar ook als commentator."

"Tijdens de GP van Hongarije in 2010 reed hij echter zeer agressief en zorgde bijna voor een zwaar ongeluk met zijn voormalig teamgenoot Rubens Barrichello. Ik zei toen dat het onaanvaardbaar was, waarna Michael en ik jarenlang geen contact hadden."

Opmerkelijk daarbij is dat Brundle niet alleen een oud-collega was maar ook een voormalig teamgenoot van Michael Schumacher. Destijds, toen Brundle teamgenoot van Schumacher werd, kreeg ook Brundle zelf af te rekenen met kritiek.

Het was James Hunt die toen geen blad voor de mond nam. Hunt zei toen dat het 'zonde was van het stoeltje' dat Brundle bij Benetton als teamgenoot van Michael Schumacher mocht rijden.

"Ja, dat deed me wel wat," geeft Brundle toe dat ook hijzelf maar moeilijk met die kritiek kon omgaan.

"Ik kwam Hunt later tegen in de F1-paddock en hij vertelde me meteen dat hij spijt had van zijn uitspraken. Voor mij was dat echter een veel te eenvoudig excuus. Hij had me tegenover de media in een slecht daglicht gezet."

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: