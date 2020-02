China maakt 39 miljoen euro vrij in strijd tegen coronavirus

De Chinese centrale bank maakt volgende week 300 miljard yuan (39 miljard euro) vrij om bedrijven te helpen in de strijd tegen het coronavirus. Door dat longvirus zijn al meer dan 800 mensen gestorven en tienduizenden mensen besmet geraakt.

De epidemie, die is ontstaan in de Chinese provincie Wuhan, legt grote delen van de economie in China plat. De Chinese centrale bank (People’s Bank of China, PBOC) maakt daarom vanaf maandag een eerste schijf van bijzondere financiële hulp vrij, die de financiële instellingen moet helpen om leningen toe te kennen aan belangrijke bedrijven die betrokken zijn bij de preventie en de controle van de epidemie.

Vicegouverneur van de bank, Liu Guogiang, zegt op de website van PBOC dat negen grote nationale banken en banken uit tien provincies en steden gebruik zullen kunnen maken van het geld. Het financiële duwtje in de rug is bedoeld voor nationale en lokale bedrijven en de financiële instellingen moeten de leningen zo snel mogelijk onderzoeken en toekennen, zodat het geld binnen de twee dagen beschikbaar is.

Economische impact

Door het coronavirus zijn in China talrijke bedrijven langer gesloten gebleven na het Chinees Nieuwjaar en de autoriteiten hebben reisbeperkingen opgelegd en vragen de mensen om thuis te blijven. Dat alles zal zeker een economische impact hebben op de bedrijven. Volgens analisten zou de epidemie de groei van de economie met 2 procentpunt doen vertragen in het eerste kwartaal, en de autoriteiten hebben maatregelen aangekondigd om extra hulp te bieden aan de economie.

Zo heeft de centrale bank de financiële instellingen opgeroepen om te vermijden dat leningen aan de industrie en aan KMO’s ‘automatisch’ worden stopgezet. Ook heeft ze aangekondigd 1,2 triljoen yuan (157 miljard euro) in de financiële markten te pompen om haar steun aan de strijd tegen het coronavirus te vergroten.