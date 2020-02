Sinn Fein-kopvrouw claimt deelname formatiegesprekken

Mary Lou McDonald, de leidster van de Ierse partij Sinn Fein, zegt dat het ‘fundamenteel ondemocratisch’ zou zijn mocht haar partij uitgesloten worden van de regeringsonderhandelingen. Volgens de exitpolls is Sinn Fein de grote winnaar van de verkiezingen.

Of Sinn Fein de torenhoge verwachtingen inlost en de grootste partij van Ierland wordt, is nog afwachten. Maar nu al lijkt vast te staan dat de partij met opgeheven hoofd naast de twee groten (Fine Gael en Fianna Fail) in Ierland komt te staan. Voor de erfgenamen van de IRA is het een historische winst.

Volgens persagentschap Reuters claimt Sinn Fein-kopvrouw Mary Lou McDonald - die twee jaar geleden de estafettestok overnam van Gerry Adams - nu al een plek aan de onderhandelingstafel als er een regering gevormd wordt. ‘Het zou fundamenteel ondemocratisch zijn als Sinn Fein zou uitgesloten worden’, aldus de partijleidster. Eerder zei ze al open te staan voor gesprekken met alle partijen.

Omgekeerd is dat niet het geval: Fine Gael en Fianna Fail hebben al aangekondigd niet te willen regeren met de linkse nationalisten van Sinn Fein. Áls McDonald aan zet komt, zal ze dus steun moeten zoeken bij de Groenen en/of Labour. De meeste politicologen de kans niet zo groot dat de partij een coalitie op de been krijgt. Tot voor kort werd Sinn Fein zelfs niet uitgenodigd voor televisiedebatten, pas op het laatste moment draaide zender RTE zijn beslissing terug en mocht McDonald aanschuiven.

Sinds de financiële crisis van 2008, die Ierland bijzonder zwaar trof, is Sinn Fein aan een steile opmars bezig. Van vier zetels in 2007 groeide ze naar 23 bij de laatste verkiezingen van 2016. Volgens de laatste prognoses zal de partij straks opnieuw een pak stijgen.