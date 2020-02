Eerste CrossCup-zege voor Lahsene Bouchikhi, Vlaamse titel voor Dieter Kersten

Lahsene Bouchikhi (26) heeft zondag de CrossCup veldlopen in Rotselaar gewonnen bij de mannen. Het is voor de jongere broer van Soufiane Bouchikhi zijn allereerste zege, Dieter Kersten kroonde zich tot Vlaams kampioen.

Een drietal scheidde zich al snel af in Rotselaar, waar kleppers Soufiane Bouchikhi en Isaac Kimeli ontbraken omdat ze op hoogtestage zijn. Lashene Bouchikhi, Dieter Kersten en de Brit Adam Hickey gingen er bij de start vandoor. Kersten kraakte als eerste, maar zijn derde plaats volstond wel voor een eerste Vlaamse veldlooptitel. In een spannende slotronde klopte Bouchikhi zijn Britse concurrent voor de zege. Bouchikhi is uit Sint-Niklaas afkomstig maar bij het Brusselse Excelsior aangesloten en dus komt hij niet voor de Vlaamse titel in aanmerking.

Michael Somers en Steven Casteele vochten het uit voor de vierde plaats, als derde Belg en als tweede Vlaming. Somers was in de laatste 100 meter de snelste.

In het klassement van de CrossCup is Dieter Kersten de nieuwe leider, maar hij heeft amper vier bunten voorsprong op Isaac Kimeli. Als Kimeli binnen twee weken het BK in Brussel wint, kroont hij zich tot eindwinnaar.

Vrouwen

De Britse Kate Holt heeft zondag de CrossCup veldlopen in Rotselaar bij de vrouwen gewonnen, net als vorig jaar. Ze ging helemaal op het einde voorbij Hanne Verbruggen, die zich de nieuwe Vlaamse kampioene mag noemen.

Verbruggen ging er gewoontegetrouw al in de eerste meters vandoor. Ze bouwde haar voorsprong stelselmatig uit, en toch zag ze in de slotronde Holt nog naderen. De Britse titelverdedigster kwam bij Verbruggen, die het zwaar kreeg, en liet haar meteen ter plaatse. Verbruggen bleef wel met grote voorsprong de beste Belgische en finishte als tweede, goed voor de Vlaamse titel. De derde plaats ging naar de Nederlandse Jasmijn Bakker. Tweede Belgische was Sofie Van Accom op de zesde plaats, Belgisch kampioene Hanna Vandenbussche was derde Belgische op de achtste plaats.

Eerder dit seizoen won Verbruggen al de manches in Berlare, Mol en Roeselare. Met alleen nog het BK in Brussel op de planning kan de eindzege in de CrossCup haar nog nauwelijks ontsnappen. Ze heeft een voorsprong van 21 punten op Van Accom, op het BK vallen nog maximaal 28 punten te rapen.

(belga)