Zwitsers willen discriminatie van holebi’s verbieden

Het Zwitserse referendum met de vraag of de anti-racismewetgeving moet uitgebreid worden voor de holebigemeeschap, heeft een ruime ‘ja’ opgeleverd. Volgens de eerste polls heeft ruim 62 procent vóór een discriminatieverbod op basis van geaardheid gestemd.

Tot nu toe was volgens de wetgeving de discriminatie vanwege ras, religie of etniciteit verboden, en daar komt nu ook seksuele oriëntering bij. De maatregel werd eind 2018 al aangenomen door het parlement, maar tegenstanders haalden genoeg handtekeningen op om de wet aan de Zwitserse bevolking voor te leggen in een referendum. Die organiseert Zwitserland geregeld en ze zijn bindend. Eerder werd via een referendum ook al de wapenwetgeving gevoelig verstrengd.

De tegenstanders van de LGBTQ+-uitbreiding zien zo’n verbod als een ‘beperking van de vrijheid van meningsuiting’. Volgens de eerste prognoses halen ze evenwel bakzeil. Bijna twee op de drie Zwitsers is voor het behoud van de maatregel, en dus voor de uitbreiding van de wet.

Betaalbaar wonen promoten

Een ander voorstel om betaalbare woningen meer te promoten kreeg dan weer de steun van slechts 42 procent van de kiezers, en werd dus weggestemd. De initiatiefnemers wilden bereiken dat minstens 10 procent van de nieuw gebouwde woningen eigendom moeten zijn van ontwikkelaars zonder winstoogmerk. Ook vroegen ze dat gemeenten een voorkooprecht zouden krijgen bij de verkoop van bouwgrond en dat de huurprijzen niet meer massaal de hoogte in zouden kunnen gaan als energierenovaties worden uitgevoerd met subsidies van de overheid. Het voorstel werd vooral op het platteland sterk bekritiseerd.