Race ‘tegenwindfietsen’ vervroegd gestopt wegens harde wind

In het Zeeland is het Nederlands Kampioenschap Tegenwindfietsen vroegtijdig afgebroken omdat het té gevaarlijk werd. Niet voor de fietsers, wél voor de vrachtwagens die de fietsen vervoeren. om over de stormvloedkering in de Oosterschelde te rijden. Dat meldt Omroep Zeeland.

Door de afsluiting van de kering konden vijftien van de twintig bedrijventeams niet meer starten. Ze reageerden ontgoocheld, net als organisator Robrecht Stoekenbroek. ‘Het was een lastige beslissing, maar het kon niet anders’, aldus Stoekenbroek aan Omroep Zeeland.

Volgens Stoekenbroek kon er met de fietsers op de route ook niet zo veel gebeuren. Maar de organisatie stelt fietsen beschikbaar aan de deelnemers. Vanaf de finish worden de fietsen door vrachtwagens teruggereden naar de start en dat kon door de alsmaar toenemende windkracht niet meer.

Het zesde NK Tegenwindfietsen zal allicht de geschiedenis ingaan als de zwaarste editie ooit, dat vinden toch de deelnemers die wél konden starten. Een paar honderd fanatiekelingen schreven zich in. Bij windkracht 8 werden ze bijna de Oosterschelde in geblazen, zo is op beelden van de lokale media te zien.