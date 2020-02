Zeldzame berggorilla’s doodgebliksemd: ‘Extreem triest’

Vier berggorilla’s, onder wie een drachtig wijfje, hebben een hevig onweer in Oeganda niet overleefd. Dat is slecht nieuws voor de bedreigde diersoort.

De rangers van het Oegandese Mgahinga National Park vonden afgelopen week vier volwassen dode berggorilla’s terug in het natuurgebied. Omdat de dieren verminkt waren, werd een autopsie uitgevoerd. Nu blijkt dat de dieren niet stierven door stroperij of een gevecht onderling, maar door elektrocutie. Tijdens een hevig onweer zijn ze ten prooi gevallen aan een welgemikte bliksemschicht. Dat schrijft BBC.

De vier gorilla’s maakten deel uit van een gorillafamilie van zeventien leden, die vorig jaar vanuit Rwanda naar Oeganda waren getrokken en sindsdien in het nationaal park leefden. ‘Dit is extreem triest’, aldus de woordvoerder van de rangers op Facebook. ‘Het is een groot verlies voor ons park, maar vooral voor deze diersoort. Drie van de vier gestorven gorilla’s waren wijfjes. Dit is dramatisch voor de voortplanting.’

Volgens het WWF resten er in totaal nog slechts een duizendtal berggorilla’s in het wild. In 2008 waren er nog slechts een 680-tal dieren in leven. Door samenwerkingen tussen de nationale parken in Oeganda en Rwanda gaat het aantal langzaam omhoog, waardoor de status van de diersoort werd bijgesteld van ‘extreem bedreigd’ naar ‘bedreigd’.