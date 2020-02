Weyts: ‘Scholen in de toekomst pas erkennen na grondige screening’

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil de erkenningsprocedure voor scholen omdraaien. Dat zei hij in het VTM Nieuws. De samenwerking met de Staatsveiligheid moet beter, de minister wil ‘in het belang van de kinderen’ de facto het eerste en het laatste woord.

Het dossier van het (islamitische) Selam College in Genk heeft volgens Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) aangetoond dat het erkenningssysteem van scholen beter kan. ‘Vandaag gebeurt de erkenning haast automatisch en komt naderhand de inspectie controleren of de school wel aan de regels voldoet. Ik wil het systeem omdraaien en scholen in de toekomst pas erkennen na een grondige screening.’

De samenwerking met de Staatsveiligheid moet beter, vindt Weyts, zodat de Vlaamse overheid - lees: de minister - proactief een correcte beslissing kan nemen. ‘In het belang van de kinderen, want zij zijn ons kostbaarste goed’, benadrukt de N-VA’er. Hij vindt niet dat hij op die manier de deur openzet voor politieke willekeur, want ‘er is altijd een controle, om te beginnen door het parlement.’ Weyts wil naar eigen zeggen zeker van zijn stuk zijn vooraleer hij een school groen licht geeft om de Vlaamse jeugd de onderwijzen.

Ook over de (reeds erkende) joodse meisjesschool Benoth Jerusalem doken overigens recent zorgwekkende berichten op, maar die werd door de minister niet vernoemd.

‘Geen condooms uitdelen’

Hij kwam in het VTM Nieuws ook nog terug op zijn fel gecontesteerde plan om een toelatingsproef te organiseren voor het hoger onderwijs. Die toelatingsproef is niet bindend maar mag voor Weyts bindende gevolgen hebben: verplichte remediëring en bijles staat op zijn agenda. Onder meer coalitiepartner CD&V is er niet over te spreken.

‘Natuurlijk zet ik mijn plannen door’, aldus Weyts. ‘De fond ervan zit overigens vervat in het Vlaams regeerakkoord. Het is een oriënteringsproef die niet dient om de student te ontmoedigen, integendeel. Het systeem levert winst op voor de student, voor de onderwijsinstellingen en voor de belastingbetaler.’

In het lager en secundair onderwijs zijn er dan weer heel andere uitdagingen: ook leerkracht lager onderwijs is sinds kort een knelpuntberoep. Weyts wil, net als zijn voorgangster Hilde Crevits (CD&V), de job van leraar aantrekkelijk maken. ‘Meer respect en minder lasten’, vat hij samen. ‘Recent was er een debat over gratis condooms uitdelen op school: stop daarmee. Dat is een extra last voor de leerkracht, terwijl die zich moet kunnen concentreren op zijn kerntaak en dat is lesgeven.’

De Nationale Evaluatiecommissie Zwangerschapsaf­breking pleitte er afgelopen week voor om anticonceptie gratis te maken tot 35 jaar. De commissie vindt ook dat er gratis condoomautomaten moeten worden geplaatst in de scholen.

Probleem met Frans? Nederlands is de basis

Dat de kennis van het Frans achteruit gaat, houdt de minister naar eigen zeggen ook bezig - hij wil taalopleidingen ‘aantrekkelijker’ maken, máár: ‘alles begint bij het Nederlands’. ‘We moeten verhinderen dat kinderen in het eerste leerjaar starten met een al te beperkte kennis van het Nederlands’, herhaalde hij zijn zorg. ‘In dat geval moeten we hen vóór de lagere school al bijspijkeren, dát is gelijke kansen creëren.’