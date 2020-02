Waarom je storm Ciara als 'Keera' uitspreekt, en hij in Duitsland 'Sabine' heet

Op sociale media woedt een hevige discussie over de uitspraak van de stormnaam. Hallo weerman Frank Deboosere? ‘Het is niet ‘Tjiara’ op zijn Italiaans, maar ‘Keera’ op zijn Iers’, zegt Deboosere. ‘Al adviseert onze taalraadsman om het gewoon bij ‘Kiara’ te houden.’ Om de verwarring nog groter te maken: in Duitsland heet Ciara Sabine.

Het kan verkeren: nu is de storm die over ons land trekt, zélf in het oog van de storm terechtgekomen. Met name de naam zorgt voor polemiek op de sociale media. Om te beginnen is er de uitspraak ...