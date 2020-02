Recordaantal boetes voor inbreuken tegen dierenwelzijn

In 2019 hebben de inspecteurs van de Dienst Dierenwelzijn 270 administratieve boetes uitgeschreven wegens dierenverwaarlozing, -handel of het niet naleven van de regels inzake kweken, samen goed voor 190.000 euro.

Het aantal administratieve boetes wegens schendingen van de regelgeving omtrent dierenwelzijn, lag vorig jaar op 270 - een record. ‘Dit illustreert dat we Dierenwelzijn meer dan ooit ernstig nemen, maar ook dat handhaving absoluut nodig is’, zegt Vlaams minister Ben Weyts (N-VA). ‘De opbrengsten van de boetes investeren we via het Dierenwelzijnsfonds in projecten die dieren ten goede komen.’

Vroeger werden zelfs de kleinste inbreuken tegen de dierenwelzijnswetgeving overgemaakt aan het parket. Gevolg was dat de dossiers zich opstapelden en doorgaans zonder gevolg geseponeerd worden. Weyts heeft een systeem van administratieve boetes ingevoerd, waardoor niet langer alle dossiers terechtkwamen bij de parketten. In ruil voor de ontlasting verwacht Vlaanderen wel dat de pv’s die wél nog worden overgemaakt ook ernstig behandeld worden.

Volharding

In 2015 schreven inspecteurs van de Dienst Dierenwelzijn 207 administratieve boetes uit voor een totaalbedrag van meer dan 112.000 euro. In 2019 was het aantal boetes gestegen naar 270 (+30 procent), voor een totaal te vorderen bedrag van bijna 190.000 euro (+70 procent). Het gaat om een hele rist verschillende inbreuken tegen de dierenwelzijnsregelgeving. Het kan gaan om onder meer particulieren die hun dieren verwaarlozen, mensen die huisdieren verhandelen zonder erkenning of kwekerijen die de regels niet naleven. Naargelang de inbreuk kan de boete oplopen tot 1.960 euro.

Driekwart van het totaal te vorderen bedrag tussen 2015 en 2019 werd reeds geïnd. Zo’n 180.550 euro moet nog ontvangen worden. De opbrengsten spijzen het Dierenwelzijnsfonds, dat onder andere gebruikt wordt voor goede opvang van in beslag genomen dieren, sensinbiliseringscampagnes en wetenschappelijk onderzoek. ‘Sommige mensen weigeren de opgelegde boete te betalen’, zegt Weyts. ‘Zij gokken dat we niet volhardend zullen zijn, maar ze vergissen zich. Elke boete moet betaald worden.’