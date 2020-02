Goffin laat finaleplaats liggen in Montpellier: “Het moeilijkste was nochtans al achter de rug”

David Goffin (ATP 10) heeft zich zaterdag niet kunnen plaatsen voor de finale van het ATP-toernooi in het Franse Montpellier (hard/542.695 euro). Hij liet zich verrassen door de Canadees Vasek Pospisil (ATP 132): 6-3, 1-6 en 7-5. Belgiës nummer 1 mocht nochtans bij 5-4 serveren voor de match.

“Het moeilijkste was al achter de rug, maar ik heb het niet kunnen afmaken. Ik was wat gespannen en heb niet goed geserveerd”, reageerde de Luikenaar ontgoocheld.

Pospisil was uiteraard “trots” dat hij “tot het eind bleef strijden voor alle punten”. Het was een erg lastige match vandaag”, stelde de Canadees, die begin 2019 zes maanden out was na een rugoperatie vanwege een hernia. “Ik ben heel blij dat ik gewonnen heb. Ik begon slecht in de derde set. Maar het was één van die wedstrijden met veel hoogtes en laagtes. We hebben alle twee op hoog niveau gespeeld.”

In de finale neemt Pospisil het vandaag op tegen het Franse topreekshoofd Gaël Monfils (ATP 9). (belga)