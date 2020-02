Lidl verkoopt bijna vervallen producten voortaan aan 50 cent

Lidl gaat voortaan producten die de houdbaarheidsdatum bijna hebben overschreden aan een halve euro verkopen. De supermarktketen wil zo de strijd tegen voedselverspilling aangaan.

Supermarktketen Lidl wil verse producten – denk aan vlees, vis, taartjes … – die de vervaldag bereikt hebben ’s ochtends aan 50 eurocent verkopen. ‘We gaan de klanten dan wel duidelijk maken dat die producten de dag zelf nog geconsumeerd moeten worden’, zegt woordvoerder Isabelle Colbrandt.

Net zoals andere supermarkten gaf Lidl al kortingen op producten die twee of drie dagen later vervallen. Dat gaat dan meestal om een afprijzing van dertig procent. Maar nu gaat de keten nog een stap verder en kunnen klanten straks vlees of vis voor minder dan een euro kopen. Het kadert binnen de duurzaamheidsstrategie van de supermarkt. Tegen 2020 wil ze voedselverspilling met 25 procent verminderen, tegen 2025 met 50 procent. De cijfers zijn ook enorm: jaarlijks gooien Vlamingen bijna een miljoen ton eten weg, ook supermarkten nemen een aanzienlijk deel van dat cijfer in.

Minder naar voedselbank

De nieuwe werkwijze betekent wel dat er minder producten richting voedselbanken gaan, waar mensen in financiële nood gratis voedsel kunnen halen. ‘Maar we schenken de helft van de opbrengst van die verkoop wel aan de voedselbanken’, zegt Colbrandt. ‘Na negen maanden van ons proefproject in Luxemburg – waar we tien winkels hebben – konden we 24.000 euro doneren.’ Het project wordt nu ook in België uitgerold: ‘Tegen eind volgende week zal het in alle winkels actief zijn.’

Ook bij fruit en groeten komt er een grote aanpassing. ‘Als er nu één slechte mandarijn in een netje zit, wordt heel het netje weggegooid. We gaan in de toekomst de slechte eruithalen en de goede samen met ander fruit in een box steken. Dan kunnen mensen voor 1 euro bijna twee kilo fruit kopen.’