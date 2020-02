Charleroi vernedert Zulte Waregem met 4-0

Essevee kwam te slap voor de dag op Mambourg. De Carolo’s wonnen simpel met 4-0 na een hattrick van Kaveh Rezaei en een doelpunt van de ingevallen Shamar Nicholson. Zulte Waregem was een schim van zichzelf in vergelijking met de prestatie in de halve bekerfinale tegen Club Brugge. Play-off 1 lijkt veraf.

De statistieken spraken niet in het voordeel van Zulte Waregem. In de laatste zeven competitiewedstrijden kon Essevee geen punten meenemen uit het Stade du Pays. De bezoekers hadden bij aanvang verre van de touwtjes in handen en kropen meteen door het oog van de naald. Mamadou Fall – die ook in de bekerwedstrijd de defensie nachtmerries bezorgde met zijn snelheid – glipte door de mazen van het net en prikte de 1-0 na twee minuten binnen. De VAR greep in en keurde het doelpunt terecht af wegens buitenspel. Oef.

Essevee herpakte zich en zetten de organisatie op scherp. Zulte Waregem eiste de bal op en probeerde het spel te maken. Maar dat verliep stroef. Na een kwartier was het weer de aalvlugge Fall die alleen richting Bossut trok. De goalie redde knap. Het centrale duo van Essevee Walsh en Deschacht speelden te ver van elkaar waardoor Bruno kon profiteren van die ruimte.

Daarna verwaterde het niveau. Het spel situeerde zich vooral op het middenveld. Op het halfuur kwam Essevee voor het eerst in de buurt van Charleroi-doelman Penneteau. Bruno knalde uit de draai, maar echt gevaarlijk was dat niet. Twee keer werd Larin gelanceerd, even veel keer zat Dessoleil er goed tussen. En dan was het weer tijd voor Fall om de turbo in gang te trekken. Bossut haalde het leer knap vanuit zijn voeten. Sterk gekeept. In de extra tijd van de eerste periode snoepte – alweer – Fall de bal af van De fauw. Gholizadeh vond Rezaei en de Iraniër legde zijn negende van het seizoen fijntjes in het mandje.

Dubbele wissel

Na de pauze kregen we hetzelfde spelbeeld te zien. Rezaei zag de 2-0 terecht afgekeurd worden door buitenspel. Opnieuw kreeg Larin een grote kans, maar deze keer mikte hij op Penneteau. Dury reageerde en haalde een zwakke Larin en een onzichtbare Govea naar de kant. Dompé en Oberlin moesten voor extra diepgang en snelheid zorgen. Het resulteerde in een afstandsschot van Sissako dat Penneteau uit zijn goal ranselde.

Charleroi liet de bal aan Essevee en loerde op een uitbraak. Na een inschattingsfout van Walsh was Bruno te egoïstisch, maar een paar tellen later was het toch raak. Rezaei knikte zijn tweede van de avond raak.

Dury haalde nog Mensah naar de kant en speelde alles of niets met drie achteraan. Winteraanwinst Srarfi moest op de linkerflank voor extra dreiging zorgen. Quasi direct daarna stond Essevee met tien. Marcq keek tegen een tweede geel karton aan. Kaveh Rezaei vervolledigde nog zijn hattrick en Nicholson legde in de extra tijd de 4-0 binnen.

De conclusie is simpel: Charleroi was gewoon sterker dan Zulte Waregem. Voor Essevee wordt Play-off 1 halen een heel moeilijke opdracht.