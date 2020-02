Belgian Cats tanken vermijden worstcasescenario in rush naar Tokio 2020: “Nu hebben we de échte Cats gezien”

Wat een verschil tussen de Belgian Cats die zaterdag wonnen van Japan en diegenen die afgelopen donderdag niet konden stunten tegen de wereldtopper Canada. Met een verdiende 92-84-zege tegen Japan in een hoogstaande wedstrijd moeten de Cats zondag winnen tegen Zweden en het olympisch ticket is binnen. Op naar Tokio 20202, mét boordevol vertrouwen.

Lachende gezichten zaterdag bij de Belgian Cats, applaus op alle banken in een volgepakte Versluys Dome in Oostende, al was het bibberen tot het einde. De Cats vielen elkaar in de armen na de zege. Emma Meesseman: “Nu hebben we de échte Belgian Cats gezien. Niet de volledige wedstrijd, maar wel eens we de voorsprong konden nemen. Het was een goede dag, goed voor ons, goed voor het publiek, goed voor de sfeer.” Met veel vertrouwen kunnen de Cats naar de allesbeslissende match van de waarheid die beslist over olympische deelname. Bondscoach Philip Mestdagh: “Dit was een speciale match. We vonden ons vloeiende spel terug waarvoor we bekend zijn. Toen ik in de kleedkamer kwam, heb ik de dames gezegd: proficiat voor de zege, en daarna: proficiat voor de manier waarop. Ik kan enkel hoopvol zijn voor de match van morgen.”

De Cats domineerden in de eerste drie kwarts. Foto: BELGA

Dominante Cats

Het behoeft gezegd, een eerste kwart niet te na gesproken, waren de Cats impressionant. Een fltitsende Antonia Delaere werd knap afgelost door de weer met bommen uitpakkende Hanne Mestdagh. Kyara “Hurricane” Linskens was sterk in the paint, scoorde, plukte rebounds en zette blockshots. Jana Raman was de figuur van het tweede deel. De vriendin van Belgian Lion Sam Van Rossom scoorde 9 punten en gaf vooral drie snoeperige assists richting Emma Meesseman. De MVP van de WNBA-finals was met Raman, Hanne Mestdagh en Julie Allemand de bewerker van de comeback. De Belgian Cats swingden vooral in dat tweede schuifje. In het derde kwart gingen de Belgian Cats prachtig op hun elan door. Meesseman was outstanding, Linskens bleef beuken en Kim Mestdagh dropte maar eventjes drie bommen. Van 47-34 ging het naar 59-44 en met een verschroeiende defense in combinatie met dominantie in de rebound naar een 68-53 bonus na drie kwarts.

Het werd ei zo na even erg spannend, maar de Cats maakten de wedstrijd in schoonheid af. Foto: BELGA

Veel en weinig

In het slotkwart leek er na 70-53 geen vuiltje aan de lucht. Saki Hayashi schitterde en Japan bleef tevens met driepunters uitpakken. De Belgische dames werden koud gepakt en na zowaar een 10-31-tussenspurt en enkele balverliezen flikkerde er zowaar een 85-84-tussenstand op het scorebord. Allemand en Meesseman stelden na een prangend slot de Belgische overwinning wel veilig. Raman, met Meesseman de uitblinkster: “Vandaag hebben we ons echte spel kunnen laten zien. Het was even zoeken, het was even stress maar we vonden elkaar. We hebben echt als een team gespeeld.” Kim Mestdagh: “Dit was onze beste wedstrijd in jaren.” Symbolisch: de 28 assists van de Cats, bijzonder straf. Met deze zege kopen ze niets en veel. Niets, want de olympische kwalificatie is nog niet binnen ondanks de zege, de opdracht blijft winnen tegen Zweden zondag. Veel, want een zege met slechts 1 puntje volstaat nu, en er moet geen rekening meer worden gehouden met het onderlinge doelpuntensaldo van de Cats en van Zweden, dat was het worstcasescenario. Raman: “Zweden is te kloppen.” Meesseman: “Maar Tokio is nog altijd ver weg. We moeten nog altijd winnen van Zweden.” Philip Mestdagh treedt Meesseman bij: “We hebben gewonnen maar we hebben nog altijd niets. Maar ik ben niet bang voor de vermoeidheid, met de adrenaline van deze wedstrijd zijn we klaar om de job af te maken. De Spelen, dat zou huge zijn.”

België-Japan 92-84

België: (37 op 60 shots, waarvan 9 op 21 driepunters, 9 op 10 vrijworpen, 13 fouten) ALLEMAND 4-12, DELAERE 5-0, K. MESTDAGH 0-10, MEESSEMAN 10-13, LINSKENS 4-10 , Carpréaux 0-0, Wauters 0-0 , H. Mestdagh 6-2, Nauwelaers 0-0, Raman 9-7

Japan: (29 op 62 shots, waarvan 17 op 37 driepunters, 9 op 12 vrijworpen en 16 fouten)NAGOAKA 10-3, TOKASHIKI 4-7, MOTOHASHI 5-3, MAWULI 2-0, AKAHO 2-6, Osaki 3-4, Yoshida 0-0, Machida 0-2, Motokawa 5-4, Hayashi 3-21, Myashita 0-0,

Kwarts: 13-22, 27-12,28-19, 24-31

In het tweede kwart waren de Belgian Cats wel flitsend. Een fltitsende Antonia Delaere werd knap afgelost door de weer met bommen uitpakkende Hanne Mestdagh. Kyara “Hurricane” Linskens was sterk in the paint, scoorde, plukte rebounds en zette blockshots. Jana Raman was evenwel de figuur van het tweede schuifje. De vriendin van Belgian Lion Sam Van Rossom scoorde 9 punten en gaf vooral drie snoeperige assists richting Emma Meesseman. De MVP van de WNBA-finals was met Raman, Hanne Mestdagh en Julie Allemand enerzijds de bewerker van de comeback (23-24) en anderzijds mee de inspirator en na 30-27 van de 40-34 voorsprong halfweg. De Belgian Cats swingden vooral in dat tweede schuifje en wonnen met 27-12.

“Onze start was misschien niet oké, maar we herstelden dat in het tweede kwart. De bal ging lekker rond en de shots vielen. Defensief zat het ook snor. Dat was de sleutel van onze 40-34 voorsprong halfweg. Nu bevestigen is aan de orde,” zei uitblinkster Jana Raman.

In het derde kwart gingen de Belgian Cats prachtig op hun elan door. Emma Meesseman was outstanding, Kyara Linskens bleef beuken en Kim Mestdagh dropte maar eventjes drie bommen. Van 47-34 ging het dan ook naar 59-44 en met een verschroeiende defense in combinatie met dominantie in de rebound naar een 68-53 bonus na drie kwarts.

In het slotkwart leek er na 70-53 geen vuiltje aan de lucht. Saki Hayashi schitterde en Japan bleef tevens met vele driepunters uitpakken. De Belgische dames werden koud gepakt en na zowaar een 10-31 tussenspurt en enkele balverliezen flikkerde er zowaar een 85-84 tussenstand op het scorebord. Julie Allemand en Emma Meesseman stelden na een prangend slot de Belgische overwinning wel veilig. De Versluys Dôme ging het uit zijn dak en het feestje startte in de tribunes.