VN: ‘Sprinkhanenplaag in Afrika gelinkt aan klimaatopwarming’

De sprinkhanenplaag waar Oost-Afrika onder lijdt, is rechtstreeks gelinkt aan de klimaatopwarming. Dat heeft secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres zaterdag gezegd tijdens een toespraak in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba.

‘Er is een verband tussen de klimaatverandering en de ongeziene sprinkhanencrisis die Ethiopië en Oost-Afrika plaagt. Warmere zeeën zorgen voor meer cyclonen, die dan weer de perfecte broedplaatsen creëren voor sprinkhanen. Dit wordt elke dag erger’, aldus Guterres.

Het oosten van Afrika heeft te kampen met de ergste sprinkhanenplaag in 25 jaar, wat zou kunnen leiden tot hongersnood in de regio waar al voedselonzekerheid heerst. De plaag trof al Ethiopië, Somalië, Kenia, Eritrea en Soedan en riskeert ook Oeganda en Zuid-Soedan te treffen.

Guterres drukte ook zijn bezorgdheid uit over de instabiliteit in de regio van de Sahel en over het conflict in Libië. Zondag start de top van de Afrikaanse Unie. De veiligheid in de regio is een van de belangrijke thema’s van de 33ste top van de Afrikaanse Unie.

‘Ik geloof dat we de soevereiniteit van Libië moeten herstellen’, zei hij. ‘We steunen voluit het forum dat georganiseerd wordt door de Afrikaanse Unie om verzoening na te streven.’

‘Dit is ook het geval in de Sahel-regio’, zei hij ook, en suggereerde een bredere internationale coalitie om in de regio het terrorisme te bestrijden.