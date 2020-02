Flipkens en Mertens brengen België naar Fed Cup-finale

België heeft zijn ticket voor de finale van de Fed Cup op het droge. Midden april staat het team van kapitein Johan Van Herck samen met elf andere landen in Boedapest, waar naast de sportieve eer ook een prijzenpot van 18 miljoen dollar te verdelen valt. Na Elise Mertens wint ook Kirsten Flipkens haar enkelspel, wat de tussenstand tegen Kazachstan op een beslissende 3-1 brengt.

De deur naar Boedapest stond op een kier. Kon Kirsten Flipkens (WTA 81) die helemaal openzetten? Nog één zege had België nodig voor zijn plekje in de finale. De 34-jarige Kempense begon alvast voortreffelijk aan haar missie. Met sluwe slices en dito volleys controleerde ze haar eerste set tegen Zarina Diyas (WTA 61): 6-3.

De kleine Kazachse bood nadien meer weerstand, maar met haar buitengewone volley’s scoorde Flipkens aan het net de nodige punten: 2-1. Volgens kenners bezitten weinigen op het circuit gelijkaardige vaardigheden. Gouden handjes, zo heet dat dan. En dat subtiele lobje getuigde ook van dat grote talent. De Lange Munte veerde recht.

Merkwaardige statistiek. België, toch een land van stand in het vrouwentennis, heeft niet alleen slechts één van zijn vier jongste Fed Cup-duels gewonnen (in Italië, 2018), maar de laatste thuiszege dateert al van 2011, toen onder coach Sabine Appelmans in Antwerpen de maat genomen werd van de Verenigde Staten. Nadien gingen alle vijf home ties verloren. Om de lucratieve eindfase van deze Fed Cup te bereiken, moest die donkere reeks dus doorbroken worden. Zou de Sportvrouw van het Jaar 2013 daarvoor zorgen?

Het duo gaf mekaar weinig toe in die tweede set (3-3 en 4-4), al reikte de Belgische routinier bij 5-4 naar winst. Na alweer een paar wonderlijke punten was het zover.