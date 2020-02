Code oranje voor storm Ciara: hoeveel schade zal er zijn? Is dit uitzonderlijk? En wat kan je doen?

De eerste storm van het jaar is op komst. Met rukwinden tot 120 kilometer per uur zal Ciara mogelijk lelijk huishouden in ons land. ‘Alles dat niet stevig vastzit, kan beginnen te vliegen. Ga dus niet wandelen en parkeer je auto zeker niet onder een boom’, waarschuwt weerman Frank Deboosere. Maar is deze storm dan zo uitzonderlijk? En wat kunnen we van Ciara precies verwachten?

Hoeveel schade kunnen we verwachten?

Met een snelheid van 100 tot 120 kilometer per uur zal storm Ciara zondag aan land komen in België. Vanaf zondagnamiddag tot in de nacht van zondag op maandag wordt ...