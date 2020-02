Elise Mertens brengt België op 2-1 tegen Kazakstan, winst in Fed Cup wenkt

Na een overweldigende eerste set (6-1) moest Elise Mertens (WTA 19) nadien nog lang knokken om Yulia Putintseva (WTA 34) op de knieën te krijgen. Dankzij deze zege komt België tegen Kazachstan op een 2-1 voorsprong. Als het team van Johan Van Herck zaterdag een van de twee resterende duels wint, kwalificeert het zich voor de finale van de Fed Cup, midden april in Boedapest.

Met de aanmoedigingen van Kim Clijsters. Foto: Photo News

Mertens begon alvast een stuk beter dan een etmaal vroeger, toen ze op compleet knullige wijze haar eerste set uit handen had gegeven. Een eerste break zorgde voor 2-0. De 24-jarige Limburgse was warmgedraaid en begon steeds beter te spelen. Ver weg was de overvloed aan unforced errors van een dag vroeger. Met sterke opslagen en gerichte groundstrokes dwong zij Putintseva in de verdediging. Haar beste momenten kende ze in een voortreffelijk zesde game, waarin ze de bezoekster op diens opslag geen enkel punt gunde. Op minder dan een half uur lag de eerste set op het droge: 6-1.

In de tweede set ging Mertens al meteen doorheen de service van haar tegenstander, wat aan de overkant van het net de frustraties tot ver boven het landelijk gemiddelde liet uitklimmen. De vloeken vlogen doorheen de lucht, het racket kletste tegen het canvas en de coach trotseerde een berg boze blikken. Karaktertje, die Yulia Putintseva. Maar opgeven deed ze niet. Mertens moest lang knokken om het tweede game te winnen. Meteen daarna toverde ze het shot van de middag tevoorschijn– een gekruiste bal van diep in de verdediging – maar Putintseva won wel haar eerste spelletje sinds de derde game van de eerste set en vatte weer moed: 2-1 en 2-2.

Dat Mertens meteen weer door de opslag van de Kazachse ging, zorgde opnieuw voor mild vandalisme ten aanzien van haar materiaal, maar de match ging in die fase wel gelijk op: 4-4.

De beste Belgische vs de beste Kazachse: de strijd was meeslepend en hoogstaand. Zou de energievretende driesetter waartoe Ysaline Bonaventure haar vrijdag had gedwongen nog in hoofd en benen van het Kazachse knokkertje sluimeren? Daar leek het toch niet op: 4-5. Een dag eerder had Putintseva drie matchballen overleefd. Wat zou ze dan nu niet alles geven? Mertens moest voor elk punt zweten en zwoegen: 6-6 en tiebreak. Daarin haalde Mertens de match duidelijk naar zich toe: 7-1.

Nog één zege uit de twee resterende duels - Flipkens tegen Diyas, gevolgd door het dubbelspel - en een plek in de finale met elf andere landen is een feit.