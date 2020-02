Hevige regenval heeft in een mijn in Congo een aardverschuiving veroorzaakt, waarbij dertig mijnwerkers omgekomen zouden zijn.

'De slachtoffers bleven nog enkele uren in leven onder de massa keien', zei de bestuurder van de regio Masisi, Bertin Lukonge, zaterdag. Nadien zouden ze verstikt zijn.

Het ongeluk gebeurde al een dag geleden in het grondstofrijke noorden van het land, in de buurt van het plaatsje Gakombe-Bibatama. Congo is rijk aan grondstoffen als koper en kobalt. Regelmatig zijn er dodelijke ongevallen in mijnen in Congo.