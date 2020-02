Geen WK-revanche in Lille: Ceylin Alvarado spurt opnieuw sneller dan Worst

Bij de vrouwen stond alles in het teken van een WK-revanche tussen Ceylin Alvarado en Annemarie Worst. De nummers één en twee van het voorbije WK kleurden ook nu weer de koers. De zege was voor opnieuw Alvarado, de eindzege van de wereldkampioene in de DVV Trofee kwam geen moment in het gedrang. Juniores-wereldkampioene Shirin van Anrooij finishte knap derde.