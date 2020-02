Storm Ciara slaat al toe: alle wedstrijden Jupiler Pro League, 1B en eerste amateur voor morgen afgelast

Geen voetbal morgen in de Jupiler Pro League. De dreiging van storm Ciara heeft de KBVB ertoe gedwongen alle wedstrijden van morgen af te gelasten. Standard-Club Brugge, Antwerp-Genk en Waasland-Beveren - KV Kortrijk moeten op zoek naar een nieuwe datum. Ook de wedstrijden in 1B en 1ste amateur zijn intussen afgelast.

Met Waasland-Beveren tegen KV Kortrijk werd een eerste wedstrijd afgelast onder invloed van de aangekondigde storm Ciara. De wedstrijd was gepland voor morgenavond met aftrap om 20u.

De veiligheidsdiensten konden naar eigen zeggen de veiligheid niet garanderen met voorspelde windstoten van meer dan honderd kilometer per uur en de bijhorende code oranje, aangegeven door de overheid. Het hoogtepunt van de storm is voorzien voor de nacht van zondag op maandag. De burgemeesters van thuisspelende ploegen hebben contact opgenomen met de Pro League omdat ze de veiligheid niet konden garanderen. Die nam dan de beslissing om de wedstrijden niet te laten doorgaan. De Pro League zit nu samen met de rechtenhouders om te beslissen wanneer de wedstrijden worden ingehaald. Wellichtzulle Antwerp - KRC Genk, Standard - Club Brugge en Waasland-Beveren - KV Kortrijk herspeeld worden op woensdag of donderdag. De Pro League communiceert daarover in de late namiddag.

Er werd ook beslist om over te gaan tot een algemene afgelasting van de elite jeugd op zondagvoormiddag.