Toegegeven: we berichten zelden over het langlaufen. Als u deze winter één video over langlaufen bekijkt, laat het dan die hierboven zijn. Een nachtelijke wedstrijd in Italië leverde namelijk bijzonder knappe beelden op.

Races in de sneeuw leveren steevast mooie beelden op. Dat is ook zo voor de sledehondenrace in de video hieronder.