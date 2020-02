Wereldbeker slalom in Chamonix: geen tweede run voor Armand Marchant en Tom Verbeke

Na zijn onverhoopt sterke opener van het seizoen zit Belgisch topskiër Armand Marchant duidelijk in een mindere periode. Marchant moest in het Fransse Chamonix vrede nemen met een 37ste tijd, enkel de top dertig plaatste zich voor de tweede run. Ook Tom Verbeke bereikte de tweede manche niet.

Marchant begon het seizoen, na drie jaar blessureleed, op briljante wijze door vier keer op rij in de punten te skiën. Het hoogtepunt was een vijfde plaats in de slalom van het Kroatische Zagreb.

Nadien liep het voor de Waalse atleet een pak minder. Zowel in Adelboden, Wengen, Kitzbuehl als Schladming kon hij zich niet plaatsen voor de tweede manche. Al scheelde het afgelopen week in Schladming niet veel met een 32ste tijd.

Ook in Chamonix had het beter gekund. Marchant, met startnummer 29, skiede op de snel verslechterende piste op veilig aangezien heel wat ervaren skiërs uit de piste waren gegaan. Te behoudend, zo bleek achteraf. Onze landgenoot klokte nog wel de 22ste tijd maar zag nadien nog vijftien skiërs sneller naar beneden komen zodat Marchant uiteindelijk sneuvelde op een 37ste plek, weliswaar slechts 0.28” achter de tijd nodig om de tweede manche te halen.

Ook Tom Verbeke haalde de tweede manche niet. Verbeke mocht met startnummer 66 de piste op maar haalde de finish niet.

De Zwitser Daniel Yule realiseerde in de eerste manche de snelste tijd, de tweede manche wordt in de vroege namiddag gereden.