Prins Harry spreekt op evenement van JP Morgan

De Britse prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle waren donderdag te gast op een evenement van de Amerikaanse bank JP Morgan in Miami. Het was hun eerste publieke verschijning als koppel sinds ze zich hebben teruggetrokken uit de koninklijke familie.

Page Six bracht als eerste naar buiten dat de hertog en hertogin van Sussex donderdagavond een evenement van JP Morgan in een hotel in Miami hebben bijgewoond, en het werd ondertussen ook bevestigd door een bron binnen het paleis. Prins Harry zou daar ook gesproken hebben over zijn mentale gezondheid. Het is niet duidelijk of hij daar voor betaald werd.

Volgens Page Six en E! News arriveerde het koppel via een private ingang en vertrokken ze kort na de speech. Journaliste Gayle King, een vriendin van het koppel, zou eerst Meghan hebben aangekondigd, waarna zij na een lieve boodschap het woord gaf aan haar echtgenoot.

JP Morgan wil de aanwezigheid van het koppel niet bevestigen. Ook op de Instagram-account van het koppel wordt nergens teruggeblikt op het evenement.

Het is het eerste publieke optreden van Harry en Meghan nadat ze vorige maand bekendmaakten dat ze een stap opzij wilden zetten uit de koninklijke familie, hun tijd wilden verdelen tussen Groot-Brittannië en Noord-Amerika, en financieel onafhankelijk wilden worden.

Na overleg met koningin Elizabeth en prins Charles werd echter besloten dat Harry en Meghan de Queen niet langer formeel zouden vertegenwoordigen en afstand zouden doen van hun koninklijk HRH-titels (His en Her Royal Highness). Sindsdien wordt volop gespeculeerd over hun toekomstplannen.

Midden januari reageerde Harry tijdens een liefdadigheidsevenement op de verhuizing naar Canada. Bekijk zijn eerste reactie in de video hieronder.