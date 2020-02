Eén dode en drie zwaargewonden bij twee nachtelijke ongevallen op E313

Op de E313 in Grobbendonk is zaterdagochtend iets voor 2 uur een motorrijder om het leven gekomen nadat hij achteraan ingereden was op een kleine vrachtwagen. De man was op slag dood. Een uurtje voordien was er in Geel, ook richting Antwerpen, ook al een zwaar ongeval gebeurd met twee voertuigen.

De motorrijder reed op de snelweg in de richting van Antwerpen toen hij ongeveer een kilometer voor de afrit Herentals-West in Grobbendonk achteraan inreed op een Nederlandse vrachtwagen.

Volgens de bestuurder van die kleine vrachtwagen reed hij zelf op dat moment 90 kilometer per uur op de rechterrijstrook. 'Ineens hoorde en voelde ik een enorme klap. Die was zo krachtig dat mijn voertuig zelfs vooruit werd geduwd. Ik heb me aan de kant gezet en ben meteen naar de motorrijder toegelopen. Het was duidelijk dat er geen hulp meer kon baten. De botsing was echt heel hevig.'

De precieze omstandigheden van de aanrijding zijn nog onduidelijk. Een Limburgse automobilist vertelt hoe hij door het slachtoffer voorbij werd gereden. 'Ik had mijn cruisecontrole op 120 staan toen ik iets voorbij de afrit Herentals-Industrie door enkele voertuigen en de motor voorbij gereden werd. De motorrijder maakte brede slalombewegingen, alsof hij plezier beleefde aan de rit. Was hij achteraf gezien misschien in slaap aan het dommelen? Ik zou niet kunnen zeggen.'

De snelweg lag bezaaid met brokstukken van de motor, maar het slachtoffer lag nog bovenop zijn tweewieler op de rand van de rechterrijstrook en pechstrook. Die bleven enkele uren afgesloten voor het verkeer, maar de hinder was op dat moment van de nacht beperkt.

Aangereden op pechstrook

Bij het ongeval in Geel werd een personenwagen die op de pechstrook stilstond, aangereden door een andere wagen. Drie personen liepen levensbedreigende verwondingen op, twee anderen raakten lichtgewond. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht.