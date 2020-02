KMI waarschuwt voor storm Ciara: code oranje straks van kracht

Dit weekend belooft stormachtig te worden, daarom zal het KMI in de loop van de dag code oranje uitvaardigen. Dat kan maximaal 24 uur van tevoren, laat weerman David Dehenauw weten.

Omdat storm Ciara straks over ons land trekt, had het KMI al voor heel België code geel afgekondigd voor de periode vanaf zondagmiddag tot maandagmorgen. Nu zegt weerman David Dehenauw dat het waarschuwingsniveau straks opgevoerd zal worden tot code oranje. Dat kan maximaal 24 uur van tevoren (soms korter, afhankelijk van de onzekerheid) worden beslist als er minstens 65 procent kans is dat aan de criteria voor code oranje wordt voldaan. Bij code oranje gaat het onder meer om rukwinden tot 130 km per uur.

Het KMI gaat in de loop van de dag code oranje uitvaardigen (max 24u voordien). Meer uitleg op https://t.co/90T979Z5N2 — David Dehenauw (@DDehenauw) February 8, 2020

Ook maandag wordt een onstuimige dag. Op het einde van de dag en maandagnacht krijgen de buien in de Ardennen een winters karakter. Het zal nog steeds hard waaien uit westelijke richtingen met felle windstoten tot 90 km/u en lokaal eventueel iets meer.

Bij code oranje zal het Agentschap Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse overheid ook oproepen om weg te blijven uit bossen en parken. 'De bomen hebben nog weinig wind te verduren gekregen en er hangen dus nog flink wat kwetsbare takken aan de bomen', klinkt het. 'Daarnaast is het zeer nat door de vele regen van de voorbije weken, waardoor bomen minder stevig in de grond geworteld zijn. Een hevige storm zou dus flink wat schade kunnen veroorzaken.'

Veel bossen en parken worden zondag gesloten. Ook een aantal scholen blijft maandag mogelijk dicht als gevolg van het zware stormweer dat zondag wordt voorspeld. Lees hier meer.