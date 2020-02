Niels Bruynseels beste Belg in openingsproef op CSI5-jumping Bordeaux

CSI5-jumping Bordeaux -

Met een chrono van 80.26 seconden finishte Niels Bruynseels met de 11-jarige ruin Delux van T&L van het Belgische stamboek SBS net iets te laat waardoor ze één strafpunt opliepen en zo op de dertiende plaats eindigden. Jérôme Guery/Diego werd achttiende (4 strafpunten/70.25 s); Pieter Devos/Carpe Diem DV Z 29e (5/80.42), Celine Schoonbroodt-De Azevedo/Cheppetta 34e (7/87.69) en Wilm Vermeir/DM Jacqmotte 40e (16/91.33).

Zaterdagavond gaat in Bordeaux de voorlaatste kwalificatiewedstrijd van de Wereldbeker van start. Niels Bruynseels moet zijn dertiende plaats en zijn virtueel ticket voor de finale veiligstellen, terwijl Wilm Vermeir met een negentiende plaats en Celine Schoonbroodt-De Azevedo met een dertigste plaats nog uitzicht hebben op de finale, die voorbehouden is voor de top achttien van de West-Europese Liga en van 15 tot 19 april in Las Vegas georganiseerd wordt.