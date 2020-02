Ward Lemmelijn wereldkampioen op 500 meter indoor bij beloften

Ward Lemmelijn heeft zich vrijdagavond in Parijs tot beloftenwereldkampioen gekroond op de 500 meter indoorroeien. De 22-jarige Tienenaar verdedigt zaterdag zijn wereldtitel op de traditionele afstand (2.000 meter) in de categorie voor roeiers tot 23 jaar.

Lemmelijn legde de 500 meter af in 1:17.7, en hield daarmee de Denen Emil Lenzing (1:19.1) en Magnus Zier (1:19.3) achter zich.

De roeier van het Limburgse PXL roeiteam, die in 2017 het voetballen achter zich liet, kent een opmerkelijke opmars in de discipline. Hij werd op de 2.000 meter achtereenvolgens Belgisch kampioen, Europees beloftenkampioen en wereldkampioen bij de beloften. Lemmelijn is ook Belgisch recordhouder (5:50.20) op de afstand.