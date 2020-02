Arno heeft kanker: 'Ik leef in het nu'

Arno Hintjens (70) annuleert om medische redenen een deel van zijn lentetournee.

De zanger wordt volgende week, na nog een laatste concert in Parijs, geopereerd in Brussel aan pancreaskanker. Hij zal naar verwachting, en als alles goed gaat, bijna twee maanden buiten strijd zijn.

De diagnose werd al begin november gesteld en de zanger onderging al drie keer chemotherapie. Meteen na de derde sessie, op 20 januari, speelde hij drie toegejuichte concerten in de Ancienne Belgique te Brussel, en afgelopen donderdag nam hij op de Mia’s een Lifetime Achievement Award in ontvangst naar aanleiding van zijn grote verdiensten voor de Belgische muziek.

In een exclusief interview dat zaterdag in De Standaard en Le Soir verschijnt, gaat Arno dieper in op zijn ziekte. ‘Ik heb zo goed als meteen aanvaard dat ik kanker heb én dat het binnenkort gedaan kan zijn. De mensen rondom mij hebben er meer van afgezien dan ik.’

'Ik leef vandaag'

Voor de zanger telt vooral het nu. ‘Gisteren is dood, morgen bestaat niet, ik leef vandaag. Ik wil positief zijn en profiteren, omdat die finaliteit erbij gekomen is. Maar ik hoop dat het goed komt, natuurlijk. Ik wil nog songs schrijven en albums maken, in een film spelen, en na mijn herstel opnieuw gaan toeren. Er staan in mei veel concerten op de agenda, ook in België.’

Arno Hintjens staat vijftig jaar in het vak. Hij speelde in bands als Freckleface, Tjens Couter, TC Matic alvorens in 1986 solo te gaan. Hij boetseerde in de loop der jaren een unieke, erg herkenbare stijl die teruggaat op Amerikaanse blues en funk en Europese smartlappen, Krautrock en chanson.