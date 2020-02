Yara Kastelijn doet veldritseizoen uit met gebroken ruggenwervels

Yara Kastelijn liep woensdag bij een valpartij in de Parkcross in Maldegem twee breukjes op in de ruggenwervels, maar de Nederlandse start verrassen genoeg komend weekend zowel in Lille, als in Merksplas.

“Ze zal met een stevig corset rijden”, laat het Eindhovens dagblad optekenen bij monde van haar persman. “Voor de medische staf van het team kan het in ieder geval geen kwaad dat ze gaat fietsen. Ze wil haar klassementen verdedigen.”

Kastelijn staat tweede in de Superprestige en beloofde alvast dat ze “naar haar lichaam zal luisteren” tijdens de cross. “Dat het wat pijn gaat doen, weet ik al. De vraag is of die in koers ook draaglijk is”, aldus Kastelijn na een eerste test. “Ik wil het in ieder geval proberen.”

LEES OOK. Yara Kastelijn loopt twee breukjes op na zware val in Maldegem