Ook op tweede vergadering geen beslissing over tv-contract Jupiler Pro League: “Voorkeur voor één dossier, maar er is geen verdeelsleutel”

De Pro League zat vrijdag een tweede keer samen om het nieuwe televisiecontract te bespreken. Nadat de eerste vergadering geen doorbraak opleverde, werd gehoopt dat er vrijdag wel een consensus kon gevonden worden. Maar ook de tweede bijeenkomst eindigde met een sisser: er werd niks beslist. Op 21 februari komen alle partijen een derde keer samen. Het bod van Eleven Sports heeft naar verluidt de voorkeur van de Pro League, maar er heerst wrevel tussen de grote en kleine clubs over de verdeelsleutel.

LEES OOK (N+). Nieuw tv-contract beslist op welke kanalen u de komende jaren Belgisch voetbal kan kijken: clubs rekenen op 120 miljoen

Op 24 januari zaten de Pro League en de clubs een eerste keer samen om het nieuwe televisiecontract te onderhandelen en de biedingen te bekijken. Maar die biedingen voldeden niet aan de verwachtingen. Er werd gemikt op 100 miljoen euro, wat op tafel lag zou ‘slechts’ 92 miljoen opleveren.

En dus kwamen de 24 profclubs en de Pro League met goede hoop opnieuw samen, vrijdagavond in het Parker Hotel in Diegem. Maar na uren vergaderen was er opnieuw geen doorbraak. Het was Paul Allaerts, algemeen directeur bij Moeskroen, die het als eerste liet weten aan de aanwezige pers. “Het verdict? Dat er geen verdict is”, klonk het kort. Even later kwam Pierre François, CEO van de Pro League, naar buiten. “We zijn de vergadering begonnen met de 4 voorstellen goed te bekijken. Het is moeilijk om in het huidige medialandschap tot een akkoord te komen. Er is geen verdeelsleutel gevonden”, klonk het. “Op 21 februari zitten we een volgende keer samen. Ik ben vrij pessimistisch, maar hoop de volgende keer op beterschap. Ik kan wel al zeggen dat de symbolische grens van 100 miljoen euro, ongeacht de uitkomst, overschreden zal worden.”

Voorkeur voor Eleven

François deelde ook nog enkele steekjes uit, onder meer aan Pro League-voorzitter Peter Croonen. “Persoonlijk heb ik soms het gevoel dat het moeilijker en moeilijker is voor de clubs om het individueel belang en het collectief belang van elkaar te scheiden. Ergens miste ik ook wat enthousiasme bij de huidige voorzitter Peter Croonen, ondanks zijn inspanningen, als ik hem vergelijk met de vroege voorzitter Roger Vanden Stock.”

Stijn Van Bever, woordvoerder van de Pro League, vulde nog kort aan. “Er was een voorkeur voor één bepaald dossier, maar als er geen verdeelsleutel is, kan er geen toewijzing zijn.” Over het bedrag lijkt de Pro League een akkoord gevonden te hebben, maar nu moet nog uitgemaakt worden wie dit krijgt. Het lijkt erop dat Eleven Sports in polepositie ligt, tegenover Proximus, VOO, Orange en Telenet.

Foto: BELGA

Pro League-voorzitter Croonen: “Als voetbalfamilie komen we er wel uit”

Een gros van de aanwezigen had het gebouw dan al verlaten. Marc Coucke stapte als eerste buiten. “Ik heb een match die ik moet bijwonen. Er zijn andere mensen die hier nog zijn die er iets over gaan vertellen”, verzekerde de eigenaar van Anderlecht. Zijn collega’s Ivan de Witte en Michel Louwagie volgden niet veel later, maar hielden de lippen op elkaar. ”Wij geven nu geen commentaar, wij gaan naar de wedstrijd.” Ook een handvol voorzitters uit 1B, Vincent Mannaert en Luciano D’Onofrio losten geen woord.

Peter Croonen, voorzitter van Genk én van de Pro League, stond de pers wel uitgebreid te woord. “Er zijn heel wat passen in de goede richting gezet”, klonk hij positief. “Of de G5 de boel blokkeert? Ik had het gevoel van niet. Of Pierre Francois hard voor mij was? Ik ben ervan overtuigd dat we met oplossingen gaan komen. Het feit dat hij heimwee had naar de periode-Vanden Stock? Dat zijn woorden voor zijn rekening. Vandaag was een moeilijk dag, maar dat was in het verleden ook. Als voetbalfamilie komen we er wel uit. Of we op 21 februari wel een akkoord zullen hebben? We hebben nog twee weken om te onderhandelen en iedereen deed respectvolle stappen in elkaars richting. Of we veel gaan onderhandelen de komende twee weken? Er gaat wel wat heen en weer gesproken worden, ja.”

Ook Joseph Allijns, voorzitter van Kortrijk, wou wel wat kwijt bij het buitengaan. “Het waren constructieve onderhandelingen. We zitten dicht bij een verdeelsleutel, heb ik het gevoel. Waarom we zo lang vergaderd hebben? Het gaat natuurlijk over veel geld.” Mehdi Bayat, algemeen directeur van Charleroi, sloot zich daarbij aan. “Het was constructief.”