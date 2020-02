Het Australische stadje Ingham wordt al enige tijd overspoeld door een enorme massa vleermuizen. Als je onder de vleermuizen loopt, vallen kleine spinnen, mijten en uitwerpselen naar beneden. De laatste twee jaar is hun populatie sterk gestegen en de inwoners zijn de chaos beu.

Verschillende bomen in lokale parken moeten eraan geloven. De takken van de bomen kunnen het gewicht van de vleermuizen niet dragen, waardoor ze afbreken. Ouders overwegen om hun kinderen van school te halen, omdat de kolonies in de buurt nestelen. Zelfs de helikopters van het lokale ziekenhuis moeten noodgedwongen ergens anders landen om niet in aanraking te komen met de vleermuizen.

Wanneer iemand aangevallen wordt door een vleermuis kan hij of zij het Lyssavirus oplopen. Dat kan enkel door een beet of kras van het dier. De ziekte wordt geassocieerd met het rabiësvirus. In Australië heeft het virus al drie dodelijke slachtoffers gemaakt.