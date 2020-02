Kust bereidt zich voor op storm Ciara

Maandag worden de staketsels van Nieuwpoort en Blankenberge afgesloten en in Oostende worden de havendammen zondag al afgesloten. De kans dat storm Ciara toch niet langskomt, is verwaarloosbaar klein.

Het wordt een stormachtig weekend. Zondagmiddag worden een hoogwaterstand van 4,30 meter en golven van 2 meter verwacht. De piek van de storm is pas voor zondagavond. Dan bereikt de wind pieken van 100 tot 120 kilometer per uur. Maar ook maandag gaat het nog hard waaien.

Vanaf maandag komt de waterstand aan zee op 5 meter en sluit het MDK (agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust) de staketsels van Nieuwpoort en Blankenberge af. In Wenduine gaan de mobiele keringen maandag dicht. Oostende sluit de havendammen zondag al af en beveiligt de sluizen. Nieuwpoort sluit dan weer het hele weekend haar parken af.

Verwacht wordt dat de storm opnieuw kliffen zal veroorzaken op de stranden. Het MDK zal de schade na de storm opmeten en waar nodig de kliffen breken. Verder is het mogelijk dat de scheepvaart gedeeltelijk wordt stilgelegd, afhankelijk van hoe zwaar de storm uiteindelijk toeslaat. Daarnaast kunnen ook de veerdiensten van Oostende en Nieuwpoort hinder ondervinden door de storm.

Verschillende kustgemeenten roepen ook op voorzichtig te zijn en bossen en parken te vermijden. Ook wordt gevraagd om losse zaken in de tuin vast te maken of binnen te zetten. Het noodnummer 1722 wordt geactiveerd voor meldingen over stormschade.

Gaat het toch meevallen?

Aan VTM vertelde weerman David Dehenauw dat alle weercomputers dezelfde analyse hebben gemaakt. De kans dat de stormvoorspelling mis is en dat het zondag niet zo hard gaat waaien, is dus heel klein.

Dehenauw op VTM: ‘In het verleden is het al gebeurd dat een storm op het laatste moment verzwakte, doordat het windveld rond de stormkern klein was en zo sterk veranderde van richting en snelheid. Nu is het windveld rond de storm zeer groot en uniform, een verschuiving van het windveld gaat dus weinig verandering in de voorspelling teweegbrengen.’

Code geel, mogelijk oranje

Het KMI heeft voor de periode vanaf zondagmiddag tot maandagmorgen in heel België code geel afgekondigd omdat de storm Ciara dan over ons land trekt. Er kunnen rukwinden tot 120 kilometer per uur voorkomen. De kans is ook reëel dat zaterdag beslist wordt het waarschuwingsniveau op te voeren tot code oranje. In dat geval zal het Agentschap Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse overheid oproepen om weg te blijven uit bossen en parken.