Zweedse Europees kampioen veldlopen test positief

De Europese kampioen veldlopen Robel Fsiha is betrapt op het gebruik van doping. De tot Zweed genaturaliseerde Eritreeër leverde volgens Zweedse media in november een positief plasje af. Een maand later pakte hij verrassend goud op het EK in Lissabon.

Robel Fsiha, 23, haalde het in Portugal voor de Turk Aras Kaya en de Italiaan Yemaneberhan Crippa. Soufiane Bouchikhi was er beste Belg op een zevende plaats, Isaac Kimeli werd achtste.

De Zweedse atletiekfederatie heeft voor vrijdagnamiddag een persconferentie aangekondigd.

Oud-Europees kampioene steeple positief bij hertesten van stalen uit 2012

De Turkse steepleloopster Gülcan Mingir is bij het hertesten van stalen van de Olympische Spelen van Londen 2012 betrapt op het gebruik van verboden middelen. Dat maakte dopingwaakhond AIU (Athletics Integrity Unit) bekend. In de urine van Mingir werden sporen van de steroïde turinabol aangetroffen.

Kort voor de Spelen in Londen behaalde Mingir haar mooiste overwinning. Tijdens het EK in het Finse Helsinki snelde ze naar goud op de 3.000 meter steeple. In Londen raakte ze niet door de reeksen.

Ook de Albanese sprintster Klodiana Shala blijkt bij nieuwe analyses van stalen uit 2012 positief. In haar urine werd de steroïde stanozolol gevonden. Shala, die geen noemenswaardige erelijst heeft, zou in Londen voor de vierde keer deelnemen aan de Spelen maar trok zich voor het toernooi terug.

Mingir (30) en Shala (40) zijn allebei voorlopig geschorst.