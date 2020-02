Eerste trailer van Martin Margiela-docu is er

Fans hopen dat ‘Martin Margiela: in his own words’, een nieuwe film over het leven van de Belgische modeontwerper, eindelijk het mysterie rond de man zal ontrafelen.

Al dertig jaar lang is Martin Margiela een succesvolle maar teruggetrokken modeontwerper die weinig van zijn persoonlijke leven en aspiraties openbaart. Een documentaire van Reiner Holzemer doet veel fans hopen dat ze eindelijk een glimp van de man zullen opvangen.

De trailer lijkt te suggereren dat die hoop ijdel is. Zijn stem is wel te horen. En die zegt: ‘Anonimiteit is heel belangrijk voor mij.’

Margiela studeerde aan de Antwerpse Modeacademie en richtte in 1988 zijn eigen modehuis op. Hij domineerde jarenlang de modewereld, maar verkocht in 2002 een meerderheidsaandeel van zijn bedrijf aan Diesel-topman Renzo Rosso, om enkele jaren later helemaal van het toneel te verdwijnen.

De documentaire ging al in première op het Doc NYC filmfestival voor documentaires in New York. Wanneer de film bij ons te zien zal zijn, is nog niet geweten.