Klimaatspijbelaars voeren actie in Brussel na waarschuwing Ben Weyts

Na een adempauze en ondanks de waarschuwing van minister Ben Weyts (N-VA), voeren klimaatspijbelaars opnieuw actie in Brussel. De politie telt duizend deelnemers.

Rond 14 uur zijn de klimaatspijbelaars van Youth for Climate (YFC) begonnen aan hun eerste mars van 2020. De betoging staat naar aanleiding van de Internationale Week van de Oceaan volledig in het teken van het beschermen van de oceanen.

'Waar is dat draagvlak? Hier is dat draagvlak!', zongen ze onder meer. Naar goede gewoonte hadden veel deelnemers spandoeken en kartonnen borden met opschriften mee, waaronder 'Uw klimaatbeleid is nog zieliger dan mijn bordje', 'Ik heb meer gedaan voor dit bordje dan u voor mijn toekomst' en 'Stop met knoeien of het wordt roeien'.

Anuna De Wever

Ook boegbeelden Anuna De Wever en Adélaïde Charlier lopen mee in de klimaatmars. De meisjes zijn terug na een maandenlange trip in Latijns-Amerika, al zetten ze nu wel een stap terug in de organisatie aangezien ze stage lopen bij de Europese fractie van groenen.

‘We staan volledig achter hun stage en hopen zo de jongeren dichter bij de beleidsmakers te brengen en omgekeerd ook onze boodschap beter tot bij de beleidsmakers te krijgen. We komen nu al meer dan een jaar op straat en er is niets veranderd’, vertelt Lola Segers, een van de nieuwe woordvoerders van Youth for Climate.

Spijbelen

Anuna De Wever op de klimaatbetoging. Foto: Photo News

Na de expliciete veroordeling door Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts was het uitkijken naar het aantal scholieren dat zou spijbelen om te komen betogen.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts liet meerdere keren verstaan dat hij geen oogje meer wil toeknijpen voor scholieren die spijbelen voor het klimaat. ‘Om hun mening te uiten hebben scholieren vakantiedagen genoeg’, verklaarde hij. ‘Spijbelen blijft spijbelen, het maakt niet uit om welke reden. Het moet duidelijk zijn dat regels gelden voor iedereen.’

De politie spreekt van duizend deelnemers. Hoeveel deelnemers ook effectief spijbelen is niet duidelijk. Ook de grootouders voor het klimaat zijn opnieuw aanwezig. In januari vorig jaar bracht de klimaatmars nog een recordaantal van 35.000 mensen op de been.